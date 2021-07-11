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يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدورى العام، والتى مقرر اقامتها في 3 اغسطس المقبل، بدون اصابات في صفوفه، بعد تماثل حازم امام ومحمود علاء للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

كما سيتم عمل فحوصات للاعبين فور العودة للتدريبات بعد الأجازة السلبية التي منحها باتريس كارتيرون، المدير الفنى للاعبين، كما سيتم عمل مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى والطبي والإداري، قبل خوض التدريبات ثم الدخول في معسكر الإسكندرية المغلق.

من جانبه، أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أنه عقد جلسة مع كارتيرون، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين، أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة؛ للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

وتطرق رئيس الجهاز الطبي للزمالك، للحديث عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، حيث أكد أنه تعافى من إصابة السمانة، وشارك في التدريبات قبل فترة التوقف، وسيكون متواجدا بشكل طبيعي الفترة المقبلة.

وعن محمود علاء مدافع الفريق، فقد أكد أسامة أنه كان يعاني من إصابة أسفل مفصل الركبة، ولكنه سيكون جاهزا وسيتواجد مع الفريق بعد العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مشددا على أن الفريق لا توجد به إصابات، والاستعدادات ستكون بأفضل شكل ممكن للفترة المهمة المقبلة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري والكأس.

من ناحية أخرى، كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، عن طلب باتريس كارتيرون، خوض مباراتين وديتين يومي 26 و29 يوليو الجاري، في إطار استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الفترة الحالية تشهد الاتفاق على طرفي المباراتين خاصة أن الفريق سيخوض المباراتين بالإسكندرية خلال معسكره المغلق المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري.