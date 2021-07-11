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لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف

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لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف

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افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدورة التدريبية للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد وهي متطلب المجلس الأعلى للجامعات والتي تعقد لأول مرة بجامعة بني سويف بحضور الدكتور أحمد عبدالخالق نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق والمحاضر في الدورة التدريبية، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية و46 أستاذ عامل من بينهم عمداء الكليات والمعاهد.

قدم الدكتور منصور حسن التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشمل رفع كفاءة الجهاز الإداري والطلاب والخريجين طبقاً لرؤية الدولة، وأن الدورة التي تم افتتاحها اليوم تعقد على مدار 3 أيام حيث يحصل خلالها الأستاذ على شهادة إتمام الدورة وذلك شرط شغل منصب قيادي داخل الجامعة، وأن هناك اهتمام كبير بإعداد القيادات الجامعية بداية من منصب عميد الكلية أو المعهد بالإضافة إلى عقد عدداً من الدورات للترشح لمنصب وكيل كلية وأخرى لرئيس قسم.

أوضح رئيس جامعة بني سويف أن الهدف من الدورات رفع كفاءة وتنمية أعضاء هيئة التدريس في القيادة والإدارة الجامعية حيث تحتوي الدورات على التطور المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب القانونية في الجامعات، وإدارة الأزمات والمخاطر، والجوانب المالية والإدارية للجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والقيادة والإشراف والإدارة.

وجه الدكتور جمال عبدالمطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدعمه المستمر لمركز تنمية الموارد البشرية من أجل تأهيل القيادات الجامعية من الأساتذة أو المناصب القيادية الإدارية مؤكدا أن هناك توجيهات من رئيس الجامعة لعقد دورات خلال الفترة القادمة للقيادات الطلابية من اتحاد الجامعة والكليات.

المصرى اليوم

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