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تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر

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تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر

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قررت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدمتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وأحمد غلاب وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، تأجيل نظر محاكمة رجل الاعمال م س عبدالفتاح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر، ومالك إحدى المجموعات الفندقية الكبري بالغردقة وآخرين في قضية رشوة مالية لجلسة ٥ سبتمبر المقبل.

كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على رجل الأعمال «م س عبدالفتاح»، صاحب سلسلة فنادق بالبحر الأحمر وشرم الشيخ أثناء تقديمه رشوة لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة. وقررت النيابة حبسهم وتجديد الحبس لهم ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

المصرى اليوم

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