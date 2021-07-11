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لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية

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لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية

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أطلقت المكتبة برنامج «سفراء الأيدي الناطقة»؛ وهو برنامج تدريبي لتطوير المهارات وتأهيل الطلبة وحديثي التخرج من ذوي الصعوبات السمعية إلى سوق العمل، في الفترة من يوم الأحد 11 يوليو إلى يوم الأحد 15 أغسطس، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.يأتى البرنامج في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتشجيع ذوي الهمم والسعي إلى بناء قدراتهم.


يضم البرنامج مجموعة من ورش العمل لتنمية المهارات الحياتية والوظيفية، ومحاضرات تفاعلية حول اكتشاف الذات وكيفية تخطيط ورسم الأهداف الذكية، ومعرفة احتياجات سوق العمل، وأيضًا كيفية بناء علاقات عمل فعّالة؛ الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكل إيجابي. كما تهدف ورش العمل أيضًا إلى تنمية مهارات البحث في الإنترنت، وتطبيق تقنيات الجيل الثاني من الإنترنت؛ وتطبيق التكنولوجيا في المهارات اللوجستية والإدارية.


تقدم للبرنامج حوالي 20 طالب وطالبة وحديثي التخرج من الصم وضعاف السمع، من سن 18- 28 سنة من خلفيات علمية مختلفة. ويقام البرنامج بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل الألمانية- مكتب ).

المصرى اليوم

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