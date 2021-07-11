"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية

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الفحص الطبي أثبت عدم قدرتهما على القيام بخدمة نفسيهما

لا زالت أسرة المسن وشقيقته الخمسينية اللذين يسكنان تحت ظل شجرة بمركز غميقة "30 كلم شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة"، لمعاناتها من مرض نفسي أصيبا به منذ سنوات، تنتظر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول نقلهم لدور المسنين؛ لعدم قدرتهما على خدمة نفسيهما.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد تفاعلت مع تقرير "سبق" الذي نشرته عن تلك الحالة بتاريخ 15 شوال 1442هـ تحت عنوان "تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسنّ وشقيقته قصةٌ في غميقة!".

ووجهت الوزارة، فرع الضمان الاجتماعي بالليث، الذي بدوره وجه مستشفى الليث العام بفحص المسن وشقيقته ورفع التقارير الطبية للحالة الصحية لهما؛ حيث أثبتت التقارير الطبية أن المسنّ يعاني من مرض ألزهايمر، كما يعاني هو وشقيقته الخمسينية من وجود بعض الاضطرابات النفسية، وضعف بسبب سوء التغذية، بالإضافة إلى وجود التهابات فيروسية بالعين والتهابات بالجلد.

وقد رفعت تلك التقارير الطبية لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، إلا أنه مضى شهر ونصف دون أن يصدر أي قرار تجاه تلك الأسرة التي لا زالت تسكن في العراء تحت ظل الأشجار، وتتنقل من موقع لآخر.