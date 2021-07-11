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سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)

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استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم جوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى القاهرة، وجيفري آدمز السفير البريطاني لدى القاهرة وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

واصطحب رئيس الأساقفة السفيران في جولة داخل الكاتدرائية حيث تعرفا على خدمة الكنيسة السودانية التي كانت تعقد قداسًا ثم تجولوا في الكاتدرائية واطلعا على مشروع أرشيف الكنيسة الأنجليكانية الذي يحتوى على سجلات الكنيسة والجالية البريطانية في ، والتى يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر وتشمل محتويات الأرشيف سجلات المعمودية، الزواج والوفيات ومحاضر الجلسات والاجتماعات والمراسلات وكتب الصلاة (ليتروجية العبادة) والخطط والخرائط، الرسائل والنشرات المطبوعة.

بينما قدم المطران سامي شرحًا للسفيرين عن إقليم الإسكندرية للكنيسة الذي توسع ليشمل عشرة دول إفريقية، مؤكدًا إن حفل إطلاق وتأسيس الإقليم سوف ينعقد في منتصف أكتوبر المقبل بمقر الكاتدرائية وبحضور رئيس أساقفة كانتربري وعدد من الشخصيات الدولية.

وعقب ذلك، قابل السفيران دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية وهي الذراع الاجتماعي للكنيسة الأسقفية في مصر حيث استمع السفيران لشرح مفصل عن خدمات المؤسسة وأنشطتها المختلفة مثل المراكز المجتمعية وخدمة اللاجئين.

وقال موسى للسفيرين إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تقدم خدماتها للاجئين من شمال وجنوب السودان وسوريا واليمن وإريتريا وإثيوبيا ونيجريا دون تفرقة بين مسلم ومسيحي بل تحاول تقديم الخدمات في مجالات التوظيف والرعاية الصحية من خلال شركائها وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين لافتًا إلى إن الكاتدرائية تضم عيادة لخدمة اللاجئين تقدم خدمات صحية متنوعة.

وأشار موسى إلى إن مؤسسة الرعاية الأسقفية مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل بتنسيق كامل مع المصرية لافتًا إلى إنها تقدم خدمات في مجال تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية في المناطق الفقيرة والمهمشة التي تعمل بها المؤسسة في العديد من محافظات الجمهورية.

سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهم على سجلات المعمودية وكتب الصلاة (صور)

المصرى اليوم

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