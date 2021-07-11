قرار من النيابة بحق المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات في بنها

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أحال المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية ببنها باشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها المدرس «م ك» المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدي مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية إلى محكمة الجنايات بتهم التحرش وهتك العرض وفق توصيف نيابة قسم بنها للواقعة ومن المقرر عرض القضية على الاستئناف العالي بطنطا لتحديد دائرة بمحكمة جنايات بنها لنظر القضية وتحديد ميعاد اولي لمحاكمة المتهم مع استمرار حبسه.

وكان من المقرر ان يتم تجديد حبس المتهم للمرة الثانية اليوم عقب انتهاء مدة التجديد الأولى وبلغت 15 يوما «اليوم» حيث تم إبلاغ المتهم ومحاميه بقرار الإحالة للجنايات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية قرر في وقت سابق بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدي المدارس التجريبية ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمه ضده من الشاكيات اللائي أكدن تحرشه بهن على فترات متباعده فيما أنكر المتهم كل الإتهامات مؤكدا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

وقررت نيابة قسم بنها في وقت سابق حبس المدرس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكشفت التحقيقات انه بسؤال عددا من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن مابين 14 عاما حتي 21 عاما إتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس فيما انكر المتهم كل الاتهامات مؤكدا امام جهات التحقيق أن وراء الإتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدي الشاكيات.

وأعلنت أجهزة الأمن بالقليوبية ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة وتلقى مأمور قسم ثانى بنها بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن وتم ضبط المدرس وتحرر محضر بالواقعة.