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قرار بتعيين 3 عضوات كمديرات للنيابة الإدارية بالمحافظات

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قرار بتعيين 3 عضوات كمديرات للنيابة الإدارية بالمحافظات قرار بتعيين 3 عضوات كمديرات للنيابة الإدارية بالمحافظات

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أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بتعيين ٣ من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية.

شمل القرار كلا من المستشارة زينب حلمي السيد خضر مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبدالله شوكت مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبدالسلام محمد إسماعيل مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية إن القرار جاء تتويجًا لمسيرتهن الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وإعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات النيابة، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

المصرى اليوم

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