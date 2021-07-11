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الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

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الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

جي بي سي نيوز :- ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، أكدا خلال اتصال بينهما الجمعة أنهما يقدران إيجابيا التنسيق بين البلدين حول قضية نقل المساعدات إلى سوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وبايدن بحثا خلال المكالمة تطورات الأوضاع في سوريا بالتركيز على الجوانب الإنسانية للملف.

وفي هذا السياق "أعطى كلا الجانبين تقديرا إيجابيا لتنسيق الجهود بين والولايات المتحدة حول هذه القضية بما في ذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وعلى صعيد آخر واصل بوتين وبايدن، حسب البيان، الحوار الروسي الأمريكي الذي بدأ خلال القمة في جنيف يوم 16 يونيو بشأن قضايا الأمن المعلوماتي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

وأشار بوتين في سياق التقارير الأخيرة حول هجمات سيبرانية مزعومة من أراضي روسيا، إلى أنه لم يتم خلال الشهر الأخير تلقي أي طلبات حول مثل هذه المسائل عبر قنوات الجهات المعنية في الولايات المتحدة على الرغم من استعداد الطرف الروسي للعمل المشترك على إحباط العمليات الإجرامية في الفضاء السيبراني.

وقال بوتين مع ذلك إنه "علما بنطاق وخطورة التحديات في هذا المجال، يجب أن يحمل التعاون بين روسيا والولايات المتحدة طابعا مستداما ومهنيا وخاليا من التسييس، ليجري باستخدام القنوات المختصة لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية المعنية في إطار الآليات القانونية الثنائية ومع الالتزام بمبادئ القانون الدولي".

وشدد الزعيمان، حسب الكرملين، على "ضرورة التعاون والجوهري والبناء في مجال الأمن السيبراني والاستمرار في الاتصالات المناسبة".

كما أعرب الرئيس الروسي خلال المكالمة عن تعازيه بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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