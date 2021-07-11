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"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية

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"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية "العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية
في كلمته خلال الاجتماع التحضيري الأول لمجلس أمناء المرصد بالقاهرة

أكد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن المرصد سيكون مؤسسة عربية قوية مهنية وذات مصداقية عالية تساند الدول العربية، وتسهم في الدفاع عنها حال تعرضها لهجوم واستهداف من أطراف أجنبية وهيئات دولية بدعوى ملف حقوق الإنسان.

وشدد "العسومي"، في كلمته خلال الاجتماع التحضيري الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد بالقاهرة، وفقًا لبيان أصدره البرلمان العربي اليوم، على أن المرصد سيسعى إلى تقييم شامل ومتكامل لواقع حقوق الإنسان في الدول العربية بهدف إقرار الحقائق وتقديم النماذج الإيجابية وتأييدها والعمل على نشرها، وتقديم النصح والبدائل لأية تحديات أو عوائق تطوير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وأوضح البيان أن الاجتماع التحضيري لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بحث وضع إستراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي، وخطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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