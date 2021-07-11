أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

Print
بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية
للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة

بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية يوم أمس، جولاتٍ رقابيةٍ بلغ عددها، 1148 جولة رقابية، و16 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار .
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية، و50 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، فيما أغلقت منشأتين.
وزارت الأمانة 24 منشأة بناءً على ما وردها من مركز البلاغات، وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والنظافة في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تستقبل البلاغات من الجميع حول المخالفات البلدية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من خلال مركز 940 لسلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع