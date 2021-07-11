برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج

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تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بشأن الحريق الضخم الذي شب فجر اليوم الأحد بأكبر معرضين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وقال «سالم» خلال جلسة برلمانية، الأحد، إنه فجر اليوم حدث حريق ضخم جدًا في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث أتت النيران على حوالي مائة محل تجاري بالكامل، والخسائر تتعدى عشرات الملايين، مضيفًا أن «أصحاب المحلات التجارية هم مجموعة من الشباب تشاركوا لفتح محل تجاري يُدر عليهم عائد».

وتابع: «نطالب الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع الأمر وصرف التعويضات التي تتناسب مع الخسائر وأيضًا نطالب الحكومة بالتشديد على وسائل الحماية والسلام عند إقامة هذه المعارض وأيضًا نطالبها بضرورة قيام أصحاب المعارض بعمل وثائق تأمين على الممتلكات والأرواح ضد الحرائق حتى يتم تعويض أصحاب هذه المحلات بشكل يتناسب مع الخسائر التي يتعرضون لها، لأنه من غير المعقول أن تصل لخسائر إلى مئات الآلاف من الجنيهات، في حين يتم تعويض أصحاب المحلات بحوالي عشر آلاف جنيه فقط»، مؤكدًا أنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعهدت بأنها ستتعامل مع الأمر، وطالب بإعادة النظر مرة أخرى في قيمة التعويض و«سرعة التعامل مرة أخرى مع الحادث من الحكومة بكل مستوياتها، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة».