محافظ المنيا يعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح بإجمالي 373 ألف طن

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتهاء أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم توريد 373058 طن و730 كيلو، حتي أمس السبت، وذلك لموسم حصاد عام 2020 – 2021،

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التموين، في تنظيم عملية التوريد لهذا الموسم، مثنيا على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، زراعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم التسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.