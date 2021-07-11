محافظ المنيا يعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح بإجمالي 373 ألف طن

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتهاء أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم توريد 373058 طن و730 كيلو، حتي أمس السبت، وذلك لموسم حصاد عام 2020 – 2021،
وأشاد المحافظ بجهود مديرية التموين، في تنظيم عملية التوريد لهذا الموسم، مثنيا على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، زراعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم التسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.