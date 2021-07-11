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ضبط طالب صور الأسئلة والإجابات وآخر مزق البابل شيت في بالقناطر الخيرية

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ضبط طالب صور الأسئلة والإجابات وآخر مزق البابل شيت في بالقناطر الخيرية ضبط طالب صور الأسئلة والإجابات وآخر مزق البابل شيت في بالقناطر الخيرية

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قال مصدر بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، إنه تم ضبط طالب في لجنة ثانوية عامة بمدينة القناطر الخيرية قام بتصوير أوراق الأسئلة والإجابات من داخل اللجنة بالموبايل خلال امتحان مادة اللغة العربية اليوم لطلاب الشعبة الأدبية كما تم ضبط طالب آخر بلجنة أخرى لقيامه بتمزيق البابل شيت الخاص به.

أكد المصدر، أنه جار التحقيق مع الطالبين بمعرفة العضو القانوني وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذكر المصدر أنه تم رصد 120 طالبا تغيبوا عن أداء الامتحان اليوم في كافة اللجان الامتحانية

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول مستوي امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية الذي أدوه اليوم باللجان المختلفة، حيث أعرب نسبة كبيرة من الطلاب أن الامتحان كان سهلا وأنهم تعلموا من أخطاء زملائهم في الشعبة العلمية أمس، بينما أكد آخرون أن الامتحان كان صعبا ولا يختلف عن ما حدث أمس، حيث كانت قطعة النحو صعبة جدا وبها العديد من التختيارات المتشابهة، ما أربك الطلاب.

المصرى اليوم

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