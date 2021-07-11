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المنوفية : ضبط 5 حالات غش بالتابلت وتصوير ورقة الامتحان

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المنوفية : ضبط 5 حالات غش بالتابلت وتصوير ورقة الامتحان المنوفية : ضبط 5 حالات غش بالتابلت وتصوير ورقة الامتحان

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أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة «اللغة العربية»، حيث صرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية من داخل غرفة عمليات المديرية بأن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 9929 طالبا وطالبة وعدد الطلاب الحاضرين 9900 وعدد الغائبين 29 بنسبة حضور 99،71 %.


رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها ضبط طالب بإحدي اللجان التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بحيازته جهاز تابلت مهكر ومتصل بشبكة الإنترنت وقيامه بتصوير ورقة الإمتحان، كما تم ضبط 4 طلاب بعدد من اللجان التابعة لإدارات شبين الكوم وتلا التعليمية لحيازتهم هاتف محمول واستخدامه في الغش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


ناشد محافظ المنوفية الطلاب بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية، موجها أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحة وسلامة أبنائهم الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية وضمان خروج ماراثون إمتحانات الثانوية بأفضل صورة تليق بالمحافظة.

المصرى اليوم

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