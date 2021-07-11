أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الدائري وطريق السادات

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأعمال الجارية بطريق السادات، والتي تنفذها هيئة الطرق والكباري ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق، حيث يتم حاليا تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 5.2كم ،مشدداً على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاءمن الجزء المتبقي من الطريق،خاصة بعد شكوى عدد من المواطنين من تأخر الأعمال وإعاقة حركةالمرور بالمنطقة.

من جانبه أكد المهندس أحمد الناقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري ،بأنه سيتم اليوم الانتهاء من الجزء المتبقى من الطريق في المسافة من الإشارة المرورية بالقرب من مدخل شارع عبدالسلام عارف،مؤكداً على أن الأعمال تتم بشكل منتظم لاستكمال المشروع في أسرع وقت ممكن،وأنه سيرسل تقرير يومي بنسبة ومعدلات التنفيذ والمعوقات «إن وجدت».

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الدائري المزدوج حول بني سويف بطول 3كم،والذي يبدأ من مديرية الأمن حتى الحمرايا شرق النيل،مطالباً بسرعة البدء في أعمال الرصف،خاصة بالجزء الذي تم كشطه لتسهيل الحركة بالمنطقة، مع ضرورة تسريع وتيرة الأعمال بالمنطقة الحيوية.

وشدًد المحافظ على مسؤولى الطرق بضرورة الإعلان عن الأماكن والمناطق التي سيتم فيها تنفيذ الأعمال، ليتم توفير الحلول المرورية اللازمة، وأن يكون المواطن على دراية بها، وتساعده في أن يسلك المحاور المرورية الأخرى البديلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد