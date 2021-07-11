محافظ بني سويف يتفقد أعمال الدائري وطريق السادات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأعمال الجارية بطريق السادات، والتي تنفذها هيئة الطرق والكباري ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق، حيث يتم حاليا تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 5.2كم ،مشدداً على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاءمن الجزء المتبقي من الطريق،خاصة بعد شكوى عدد من المواطنين من تأخر الأعمال وإعاقة حركةالمرور بالمنطقة.

من جانبه أكد المهندس أحمد الناقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري ،بأنه سيتم اليوم الانتهاء من الجزء المتبقى من الطريق في المسافة من الإشارة المرورية بالقرب من مدخل شارع عبدالسلام عارف،مؤكداً على أن الأعمال تتم بشكل منتظم لاستكمال المشروع في أسرع وقت ممكن،وأنه سيرسل تقرير يومي بنسبة ومعدلات التنفيذ والمعوقات «إن وجدت».

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الدائري المزدوج حول بني سويف بطول 3كم،والذي يبدأ من مديرية الأمن حتى الحمرايا شرق النيل،مطالباً بسرعة البدء في أعمال الرصف،خاصة بالجزء الذي تم كشطه لتسهيل الحركة بالمنطقة، مع ضرورة تسريع وتيرة الأعمال بالمنطقة الحيوية.

وشدًد المحافظ على مسؤولى الطرق بضرورة الإعلان عن الأماكن والمناطق التي سيتم فيها تنفيذ الأعمال، ليتم توفير الحلول المرورية اللازمة، وأن يكون المواطن على دراية بها، وتساعده في أن يسلك المحاور المرورية الأخرى البديلة.