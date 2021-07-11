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اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن

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اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن
قدمها فريق مركز الملك سلمان للإغاثة

اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون وكشف على 1,472 حالة، فضلاً عن توزيعه 400 نظارة طبية و400 عدسة و800 قطرة وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.
يذكر أن الحملة تأتي امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث تصل إلى ستة مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد عن 2,400 عملية جراحية لإزالة الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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