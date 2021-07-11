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.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

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بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة .. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة
كانوا يؤدون الصلاة فهربوا قبل أن تستقر داخل المصلى

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

أظهر مقطع وثقته كاميرا إحدى المنازل قبل عدة أيام نجاة عدد من الأشخاص كانوا يؤدون الصلاة بمصلى بالقرب من أحد الشوارع بمحافظة جدة بعد أن انحرفت مركبة اصطدمت بأخرى بالقرب منهم دون وجود إصابة بالغة لأحد منهم.

أظهر المقطع الموثق يوم الجمعة الماضية تأدية عدد من الأشخاص على ما يبدو لصلاة المغرب بمصلى صغير، تفاجأوا بصوت انحراف مركبة بالقرب منهم، وهو ما دفعهم للهروب من موقعهم ونجاتهم بعد عناية الله لهم، بعد اصطدمت المركبة المنحرفة بأخرى واستقرت الأخرى بالمصلى.

وبحسب الموقع، فقد هرع عدد من الأشخاص للموقع وحملهم أحد الأشخاص الذي ربما اصيب إصابة طفيفة حين محاولته الهروب من اصطدام السيارة بالمصلى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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