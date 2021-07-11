أخبار عاجلة

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا

Print
تزين بيته بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف وعلى مدار اليوم

كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا

أزال المواطن نائل الشمري من حائل أسوار منزله وفتح أبوابه وذلك كمضيف ومشب مفتوح لعابري الطريق.

وتفصيلًا أوضح الشمري لبرنامج mbc في أسبوع في قصة منصور المزهم عن كرم رجل من حائل، منزله دون أبواب ولا أسوار ويستقبل الضيوف يوميًا: "قمت بإزالة جدار المنزل وهذا يدل على أمن الوطن وقد جاورت جبل حائل الذي يتزين بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف والكرم من طبع أهل حائل وأنا قطرة من بحر كرمهم.

وعلى مدار اليوم لا يخلو منزل الشمري من الزائرين والضيوف وعن ذلك يقول: "المجالس المفتوحة عادة متوارثة لأهل حائل تجسد كرمهم وترابطهم وربما قصرنا في هذه العادة الحميدة التي توارثناها من الأجداد.

في ذات السياق وتعليقًا على هذا الموقف أضاف رشيد العليقي مؤرخ اجتماعي أن الشبات والمجالس الشعبية المفتوحة سمة من سمات المجتمع الحائلي منذ أكثر من 100 عام ولها دور في توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس ومعرفة أحوالهم فلا غرابة أن تزال أسوار المنازل وتُشرّع الأبواب في أرض حاتم الطائي.

كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا

كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة