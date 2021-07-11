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نشر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يربط خلاله بطريقة

لاعب برشلونة و الارجنتين مع كأس كوبا امريكا التى فاز بها أمس منتخب بلاده عقب الفوز على البرازيل بهدف نظيف، وبين لقطة يحمل خلالها نجم الزمالك كأس السوبر المصري ، وهو ما يعنى ان ميسي يقوم بتقليد رقصته مع الكأس .

وكتب شيكابالا عبر الحساب الرسمي على تويتر: «الأحلام تتحقق»

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعى ولفت انتباه متابعيه بسبب الرقصة التى قام بها اللاعبان .