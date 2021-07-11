شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
نشر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يربط خلاله بطريقة
لاعب برشلونة و الارجنتين مع كأس كوبا امريكا التى فاز بها أمس منتخب بلاده عقب الفوز على البرازيل بهدف نظيف، وبين لقطة يحمل خلالها نجم الزمالك كأس السوبر المصري ، وهو ما يعنى ان ميسي يقوم بتقليد رقصته مع الكأس .
Dreams come true 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/J2fEijP49K— Shikabala (@Shikabala) July 11, 2021
وكتب شيكابالا عبر الحساب الرسمي على تويتر: «الأحلام تتحقق»
وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعى ولفت انتباه متابعيه بسبب الرقصة التى قام بها اللاعبان .