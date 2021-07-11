بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت صلاة جنازة جثامين المصريين الأربعة، ضحايا حرائق غابات قبرص بحضور السفير القبرصي بمصر، اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، والنائب الدكتور ايهاب عادل رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني مزار، والنائب هاني عبدالشهيد، والمهندس اسماعيل الفحام ،رئيس مركز ومدينة بني مزار.

وترأس الأنبا اسطفانوس، النائب البابوي لإيبارشية بني مزار للأقباط الارثوذكس بالمنيا، صلاة الجنازة بكنيسة السيدة العذراء بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار، ولفيف من كهنة مطرانية بني مزار في ظل حشد كبير من أهالي القرية والقري المجاورة لمشاركة وتعزية أسر الضحايا الشهداء

الضحايا الأربعة هم: صموئيل ميلاد فاروق، وعزت سلامة يوسف، ومرزوق شهدي مرزوق، وماجد دانيال يونان، وجميعهم من قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا

ووجه النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني مزار بمحافظة المنيا، الشكر لوزارة الخارجية وللسيد سامح شكري وزير الخارجية، والذى كلف مساعد اول الوزير السفير عمرو عباس بمتابعة هذا الملف، حتي عادت الجثامين والتي تابعتها مع الحكومة القبرصية.

أعرب المحافظ عن خالص مؤاساته وعزائه لأسر الضحايا، متمنيا لهم الصبر والسلوان، كما قدم السفير القبرصي خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

وكانت السفارة المصرية في قبرص قد أنهت صباح اليوم كافة الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا، كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسؤولين القبارصة، في توديع جثامين المواطنين المصريين من أبناء مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وكان 4 شباب مصريين لقوا مصرعهم خلال الحرائق التي اندلعت في غابات مدينتي ليماسول ولارنكا بقبرص، واعلنت الحكومة القبرصية، الأحد الماضي، وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة أودو، بعد العثور على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات التي سببتها ارتفاع درجات الحرارة في قبرص.