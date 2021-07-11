رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

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استقبل الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الاحد، الدكتور دينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية بمصر، بمقر الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب بالاسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في البحث العلمى في مجالات التعليم والهندسة والسياحة وعلوم التراث وإدارة الأعمال.

وأجرى رئيس الجامعة الفرنسية برفقة «الجوهرى» جولة تفقدية داخل الجامعة وزيارة مختلف قاعات المحاضرات والمعامل والابنية بالمقر الدائم والمدينة الجامعية ومبنى الأنشطة الطلابي.

يذكر انه تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية في عام 2010 بمدينة برج العرب بالإسكندرية، من خلال الشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية لتعزيز تنمية الموارد البشرية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم من خلال تقديم أفضل الخبرات الأكاديمية والبحثية للطلاب في الجامعة حيث يوجد بالجامعة 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة على مدار العام منهم النائب الاول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث..كما تستقبل الجامعة سنوياً (100) استاذ يابانى للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والاشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه واجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع اساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين اسبوع إلى ثلاثة أشهر بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولى (الجايكا).

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)