أخبار عاجلة

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الاحد، الدكتور دينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية بمصر، بمقر الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب بالاسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في البحث العلمى في مجالات التعليم والهندسة والسياحة وعلوم التراث وإدارة الأعمال.

وأجرى رئيس الجامعة الفرنسية برفقة «الجوهرى» جولة تفقدية داخل الجامعة وزيارة مختلف قاعات المحاضرات والمعامل والابنية بالمقر الدائم والمدينة الجامعية ومبنى الأنشطة الطلابي.

يذكر انه تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية في عام 2010 بمدينة برج العرب بالإسكندرية، من خلال الشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية لتعزيز تنمية الموارد البشرية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم من خلال تقديم أفضل الخبرات الأكاديمية والبحثية للطلاب في الجامعة حيث يوجد بالجامعة 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة على مدار العام منهم النائب الاول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث..كما تستقبل الجامعة سنوياً (100) استاذ يابانى للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والاشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه واجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع اساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين اسبوع إلى ثلاثة أشهر بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولى (الجايكا).

رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)
رئيس الجامعة الفرنسية يزور "المصرية اليابانية" للتعاون فى الهندسة وعلوم التراث (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس

«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا