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محافظ قنا يتفقد مشروع استكمال ري 12500 فدان بقرية المراشدة

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تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عددا من المأخذ الخاصة بمشروع استكمال ري ١٢٥٠٠ فدان بقرية المراشدة رافقه خلال جولته المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

اوضح محافظ قنا أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح ١٢٥٠٠ فدان تضمن انشاء ٤٢ مأخذ على الترعة الغربية والشرقية بالمشروع مضيفا ان المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقدر تكلفته بحوالي ١٣ مليون جنيه وتم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري مضيفا انه تم نهو جميع المأخذ ومن المقرر اطلاق المياه بها بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك.

محافظ قنا يتفقد الأراضى بالمراشده
محافظ قنا يتفقد الأراضى بالمراشده

وأضاف «الداودي» أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها يمتهنا شريحة عريضة من المصريين، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بعقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من المشروع وصغار الفلاحين لبحث أي مشكلة قد تعرقل زراعة تلك المساحة.

محافظ قنا يتفقد الأراضى بالمراشده

المصرى اليوم

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