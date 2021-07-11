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عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر

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عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر
"منيف الحربي" لـ"سبق": توافق سياسي اقتصادي بيئي بين مسقط والرياض

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر

أوضح الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي لـ"سبق" أن العلاقة بين المملكة العربية وسلطنة عمان تعد علاقة متميزة بما تشهده من توافق سياسي حول العديد من الملفات التي تهم منطقة الخليج والعالم العربي.

وأضاف أن ذلك التوافق الذي يسعى لأمن واستقرار المنطقة يشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والإعلامي والثقافي والاستثماري والعديد من المجالات، ولعل من أحدثها مبادرة ولي العهد يحفظه الله الشرق الأوسط الأخضر، وتهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 40 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وقال "منيف الحربي" أن المبادرة لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل سلطنة عمان لما لها أثر مهم في مكافحة التغير المناخي ومواجهة تحديات مثل التصحر الذي يشكل تهديدًا بيئيًا واقتصاديًا، مبينًا أن هذه المبادرة ستشكل بداية للحقبة الخضراء في المنطقة.

واختتم أن الزيارة المرتقبة لسلطان عمان للسعودية والتي تعد الأولى له خارج بلاده منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 تؤكد ما توليه القيادة الجديدة في مسقط من اهتمام في تعزيز وتطوير العلاقة مع الرياض، وخاصة أن السعودية لديها رؤية 2030 وسلطنة عمان لديها رؤية 2040 والمتوقع أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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