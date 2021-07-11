سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة

★ ★ ★ ★ ★

بتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 136.67 نقطة ليقفل عند مستوى 10688.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: كيمانول، وجبسكو، وصناعة الورق، ومبكو، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وبروج للتأمين، والفخارية، والراجحي ريت، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.35% و4.46%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وكيمانول، وجبسكو، والخريف، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 185.07 نقطة ليقفل عند مستوى 22955.19 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 595 ألف سهم تقاسمتها 734 صفقة.