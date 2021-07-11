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متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة"

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متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة"
قال: ندعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالاحترازات خصوصًا فترة العيد

متحدث الصحة مبشراً:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة مع توفر اللقاحات والإقبال المبشر عليها".

وتابع خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية ومنحنى #كورونا في المملكة يشهد تذبذبًا وندعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالاحترازات خصوصًا فترة العيد.

وقال: مراكز اللقاح تشهد إقبالاً واسعًا يعكس الوعي حول اللقاحات وهناك 19,614,937 جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم.

وأضاف: مع بداية 2021 كان هنا ارتخاء واستهتار من بعض أفراد المجتمع أدى لحصول ارتفاع في الإصابات بكورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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