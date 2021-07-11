منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة

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بعد صدور موافقة خادم الحرمين.. من الدرجة الثانية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ(5) مواطنين لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة .

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم: إياد آدم بو حليفة، عبدالجليل أحمد أبو بشيت، طارق عبدالعزيز الربيعة، عبدالرحمن مسلم السبيعي، محمد عبدالله التويجري.