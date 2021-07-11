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ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي وشعبها لوحة فنية

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ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي وشعبها لوحة فنية
تضمنت مجموعة من المعالم والرموز.. ومواطنون يتفاعلون معه

ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة..

بمناسبة الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة اليوم (الأحد)، وابتهاجاً بها، أهدى الفنان التشكيلي العماني سالم السلامي آخر لوحاته الفنية إلى حكومة وشعباً، معرباً عبر حسابه في موقع "تويتر" عن فخره واعتزازه بالإهداء.

وتضمنت الصورة مجموعة من المعالم والرموز التي تشتهر بها المملكة، وتشكل مصادر متعددة لإشعاعها الروحي والحضاري، مثل برج الساعة في مكة المكرمة.

وتفاعلاً مع الإهداء، أعرب عدد من المواطنين السعوديي عن شكرهم للفنان العماني، إذ خاطب المواطن فهد بن محمد "السلامي" قائلاً: " سلمت يداك يا سالم رسمت فأبدعت وبريشة الفنان جسدت حبًا عميقًا ما بين شعبينا وعبرت عن تلاحم الأشقاء، لقد سخرت الألوان وما لديك من ملكة الإبداع لكي تترجم صدق الإحساس والعراقة والأخوة التي ربط ما بين قلوب الشعبين"، فيما عبر المواطن جمال الجابر عن امتنانه قائلاً: "تسلم أياديك، مقبولة ومحفوظة في القلب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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