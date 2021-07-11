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محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني

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محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن امتحانات الثانوية العامة تسير على أكمل وجه في كافة اللجان، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني، حيث تفقد عدد من المدارس بمركزي السنطة وزفتى بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدرسة بلال بن رباح بالسنطة، مدرسة عزبة المنشاوي، مدرسة اللواء وفيق رجب، مدرسة الشهيد طيار أحمد نبيل عمارة، مدرسة كشك الثانوية، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات. وأصدر المحافظ أمراً إدارياً لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني مع إلغاء كافة الاجتماعات في الفترة الصباحية، وتكثيف حملات النظافة بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين.

أشاد المحافظ بتعقيم كافة اللجان قبل وبعد الامتحان حفاظاً على سلامة جميع المشاركين من طلاب ومراقبين ومشرفين وعمال، من أجل نجاح سير عملية الامتحانات وكذلك التواجد الشرطي في محيط اللجان الذي ساهم في تحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ارتداء الطلاب والمشرفين والمراقبين للكمامات.

من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن (١٢٨) لجنة، منهم (١١١) لجنة للمنتظمين و(١٥) لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM وواحدة للمكفوفين، بدأت في استقبال (٣٣٢٣٧) طالب وطالبة منهم ١٠٥٥٦ للقسم الأدبي و٢٢٦٨١ للقسم العلمي، وذلك بدايةً من أمس وحتى يوم ٢ أغسطس للمنتظمين و٥ أغسطس لمدارس STEM و٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.

المصرى اليوم

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