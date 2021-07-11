محافظ بني سويف: تنفيذ مشروعات صغيرة بنصف مليون جنيه بالقرى خلال يونيو الماضى

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية«خلال شهر يونية الماضى 2021»قد وصل إلى 6 مشروعات بتمويل 592 ألف جنيها،والتي استفاد منها 40 مستفيداً من بمراكز ببا واهناسيا وسمسطا في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني من تسمين وتربية أبقار ودواجن.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة بناء وتنمية القرية ،والذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود،وتضمن الإشارة إلى جهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب،سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وقد شدد المحافظ على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية «مشروعك»،والجمعيات الأهلية العاملة في هذاالمجال.

فيما أشار السكرتير العام إلى أن صندوق التنمية المحلية يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى.

من ناحيته أوضح بدرشاكرمدير تنمية القرية بالمحافظة،أن المشروعات الممولة من الصندوق «يونية الماضي» شملت 3 مشروعات إنتاج حيواني بقمبش الحمراء بتمويل 360 ألف جنيه،ومشروعين بمازورة بتمويل 225 ألف،ومشروع بننا بتمويل 7 آلاف جنيه،مشيداً بدعم«المحافظ د.محمدهاني غنيم»لجهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالمحافظة والوحدات المحلية، في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية،ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلا وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.