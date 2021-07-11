محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية بالقلمينا

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افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأحد مشروع إحلال وتجديد كلي محطة مياه الشرب النقالي بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبده صالح رئيس هيئة الصرف الصحى والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح محطة مياة بقنا

افتتاح محطة مياة بقنا

أوضح محافظ قنا أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة ٥ مليون جنيه ضمن المشروع القومى لتنمية قري الريف المصري بمبادرة حياه كريمة، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائي.