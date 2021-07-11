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المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد

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المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد المنوفية : فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية فتح المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين حفاظاً على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى بجميع المجازر وإدارات الطب البيطري بنطاق المحافظة، ومؤكداً على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات الطب البيطري بمراكز المحافظة والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام تليفونات طوارئ ( 2174929، 2174931 ) لاستقبال شكاوي المواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل على حلها فوراً.


أفاد الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها، وكذا توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر، بالإضافة إلى توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.


وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى إعداد برنامج للمرور على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية، بالاضافة إلى تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وكذا التفتيش على ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظاً على صحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين والشئون الصحة بالمحافظة، مشيراً إلى تكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين.

شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحي المبارك والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.

المصرى اليوم

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