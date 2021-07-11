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بسبب إجراءات كورونا.. تشميع 65 سنترا ومقهى وتحرير 1962 محضرا فى الإسكندرية

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استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقرير الاجهزة الأمنية والتنفيذية بخصوص ما تم تنفيذه من حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه تم غلق ٣٥ سنتر تعليمي، وأكثر من ٣٠ محل ومقهى مخالفين، كما تم ضبط ٢٣٠٤ حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير ١٩٦٢ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأكد المحافظ الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء للوقاية من انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة اشغالات الطريق، لعدم إعاقة حركة مرور المركبات والمواطنين، مؤكدا على استمرار الحملات المفاجئة وردع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم .

بسبب الإجراءات الاحترازية .. تشميع 65 سنتر ومقهى وتحرير 1962 محضر وضبط 2304 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)
بسبب الإجراءات الاحترازية .. تشميع 65 سنتر ومقهى وتحرير 1962 محضر وضبط 2304 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)
بسبب الإجراءات الاحترازية .. تشميع 65 سنتر ومقهى وتحرير 1962 محضر وضبط 2304 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)
بسبب الإجراءات الاحترازية .. تشميع 65 سنتر ومقهى وتحرير 1962 محضر وضبط 2304 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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