الفيوم : رفع 9 آلاف طن قمامة وإزالة 418 حالة إشغالات

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نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8958 طن قمامة، وإزالة 418 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 938 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 150 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف، أنه تم تركيب عدد 50 كشاف «ليد» وصيانة 300 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالأحياء «شرق، وغرب، وجنوب، والجون»، بالإضافة إلى الطرق العامة بعزب وتوابع قرية الناصرية، وصيانة كشافات الإنارة بالحي المتميز بدمو، كما تم المرور والمتابعة لتطبيق الإجراءات الوقائية على المحال والمنشآت التجارية بنطاق المدينة والمركز، وتم تحرير 20 محضر مخالفة، منها 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامة للأفراد، وتحرير محاضر لعدد 8 مقاهي ومحلين تجاريين لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيما أشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى أنه تم تنظيم 36 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3630 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 20 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 310 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2128 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 248 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 278 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.