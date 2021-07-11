الفيوم : رفع 9 آلاف طن قمامة وإزالة 418 حالة إشغالات

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نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8958 طن قمامة، وإزالة 418 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 938 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 150 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم تركيب عدد 50 كشاف «ليد» وصيانة 300 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالأحياء «شرق، وغرب، وجنوب، والجون»، بالإضافة إلى الطرق العامة بعزب وتوابع قرية الناصرية، وصيانة كشافات الإنارة بالحي المتميز بدمو، كما تم المرور والمتابعة لتطبيق الإجراءات الوقائية على المحال والمنشآت التجارية بنطاق المدينة والمركز، وتم تحرير 20 محضر مخالفة، منها 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامة للأفراد، وتحرير محاضر لعدد 8 مقاهي ومحلين تجاريين لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية.
فيما أشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى أنه تم تنظيم 36 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3630 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 20 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 310 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2128 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 248 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 278 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.