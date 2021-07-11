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المنوفية: تحرير 169 محضرًا تموينيًا

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المنوفية: تحرير 169 محضرًا تموينيًا المنوفية: تحرير 169 محضرًا تموينيًا

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع الغذائية والخدمات اللازمة بكميات كبيرة، مشدداً بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة وإحكام الرقابة على الأسواق.

صرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير (169) محضرا تموينيا بنطاق المحافظة، تنوع ما بين (72) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و (97) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.
وأشار «الجمال» إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية شبين الكوم لحيازته واستخدامه في التصنيع دقيق مجهول المصدر والتحفظ على طن دقيق بدون مستندات دالة على مصدرها، كما تم تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية كفور الرمل بقويسنا لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط طن سكر، بالإضافة إلى تحرير محضر أخر ضد صاحب محل بقالة بناحية إسطنها بالباجور لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المعروضات لضمان عدم استغلال المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

المصرى اليوم

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