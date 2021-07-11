أخبار عاجلة

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم

Print
افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي اليوم

لاقتراحات اماكن الخروج

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في الثامنة مساء اليوم، العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي بالعتبة.

«ليلتكم سعيدة» قصة مطربة الكورس لأنطون تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال، حيث يستمر العرض حتى ١٨ من يوليو الجاري.

يذكر أن العرض تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة «اضحك- فكر- اعرف» التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تمت مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة «خليك في البيت- المسرح بين ايديك»، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

«ليلتكم سعيدة» من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس

«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا