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جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان»

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جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان» جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بذكرى صوت الكروان «أسمهان»

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تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى وفاة صوت الكروان الفنانة «أسمهان» التي رحلت عن عالمنا في ١٤ يوليو ١٩٤٤، في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ١٥ يوليو الجارى، بمركز الطفل للحضارة والإبداع التابع لجمعية الجديدة .

وعن برنامج الاحتفال يقول رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، إنه يتضمن عرض فيلم تسجلي بعنوان «لحن لم يتم» عن قصة حياة أسمهان من إخراجه، وعقب العرض يتحدث عن الفيلم كل من الفنان سيف عبدالرحمن والفنان قيس عبدالفتاح، والناقد الفني ذكي مصطفي، والمخرج مصطفي الدمرداش .

إلى جانب تقديم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية بقيادة المايسترو محمود فرج، حيث يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات منهم «مطربة الأوبرا أسرار الجمال، مني إبرهيم، رجاء مصطفي، زينب المصري، خليل أبوزيد» بمجموعة من أشهر أغانى أسمهان والموسيقار فريد الأطرش .

المصرى اليوم

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