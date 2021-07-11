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بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور)

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بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور) بجلسة تصوير جديدة.. ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على الشائعات (صور)
خضعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لجلسة تصوير جديدة، بعدما حصلت على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي ذلك بعد تعرضها لكثير من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إثارة جدلآ واسعاً بين هذه الصفحة وزوجها الفنان أحمد العوضي.

تجاهلت ياسمين الرد على الشائعات ونشرت عدة صور، من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستاناً باللون الأسود، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها، وكانت قد احتفلت منذ يومين بمنحها الإقامة الذهبية، وعلقت على الصور قائلة: «سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات».

يذكر أن أخر أعمال ياسمين مسلسل «اللى ملوش كبير»، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، بطولة كل من :«أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري».

المصرى اليوم

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