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في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

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في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في رابع أيام عرضه.. تراجع إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

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تراجعت إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في رابع ايام عرضه ولم يحقق سوي مليون و917 ألف جنيه في السبت، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وكان كريم عبدالعزيز قد أحتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بأحد السينمات الضخمة بمنطقة المعادي وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دور العرض السينمائية نتيجة إنتشار .

وحقق الفيلم إجمالي حتي الان قرابة 8 مليون و261 ألف جنيه في 4ايام عرض.

المصرى اليوم

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