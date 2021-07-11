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مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ"

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مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ" مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم "رشوة وتزوير واستغلال نفوذ"
بينهم موظفون في "الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والتعليم والموارد"

مكافحة الفساد توقف 298 مواطنًا ومقيمًا خلال ذي القعدة والتهم

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم إنها باشرت خلال شهر ذي القعدة الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال 340 جولة والتحقيق مع 999 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية.

وكشفت أنه تم إيقاف 298 مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون في "الدفاع - الداخلية - الصحة - العدل - الشؤون البلدية - الشؤون الإسلامية - التعليم. الموارد البشرية - الطاقة - التجارة"، والنيابة العامة لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وقالت: الهيئة جاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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