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الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها

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الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها الحبس عاما لـ 3 أشخاص تسببوا في إجهاض سيدة في بنها

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قضت محمكة جنايات بنها الدائرة الثانية بالسجن المشدد لمدة عام على 3 أشخاص لتسببهم عمدا في سقوط حمل سيدة «إجهاضها» بعد أن تعدوا عليها بالضرب بالأيدى والأرجل ما أدى إلى إجهاضها رغم علمهم أنها حامل

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدى نبيل نصر الله وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد

أكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة تسببوا عمدا في إجهاض إمرأة حبلى بأن تعدوا عليها ضربا بالأيدى وركلا بالأرجل محدثين أصابتها الواردة بالتقرير الطبي وأيضا تقرير الطب الشرعى بإجهاضها مع علمهم بكونها إمرأة حبلى

كانت مديرية امن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بقيام 3 أشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة حامل حيث قاموا بضربها بالأيدى والأرجل مما أدى إلى إجهاضها ونزول حملها وثبت ذلك بالتقرير الطبى المرفق للمحضر

وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين وفى أحد الأكمنة القى القبض عليهم وبالعرض على النياية قررت حبسهم حتى ورود تقرير الطب الشرعى الذي أكد صحة الواقعة واحيلوا للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق

المصرى اليوم

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