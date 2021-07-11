أخبار عاجلة

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
الزمالك ينهي صفقة سوبر -
نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة -
الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

مستشار وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك

Print
مستشار وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك مستشار وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور عبدالعزيز هاشم، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير المؤسسي، أن الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك، وذلك في نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك، حيث سيكون هناك نوع من الحماية للمستهلك تمكنه من الاستفادة بالكثير من المزايا مثل التي تقدمها الشركات في الدول الأخرى فيما يتعلق بحق المستهلك في استرداد قيمة السلعة إذا كان بها مشاكل أو غيرها، مضيفًا أتصور أن الفترة المقبلة عند إكتمال المنظومة بشكل كامل سيكون هناك مجموعة من الفوائد التي ستعود على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيساعد في التعرف على نسبة المكون المحلى في المنتج المصري وبالتالي سيساعد ذلك في دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي.

وأضاف «هاشم» خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة، حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، الأحد، أن تطوير كل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب سيكون لها مردود كبير جدًا على المجتمع في خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التي تقوم بتمويل الموارد العامة للدولة.

تابع: هناك مجموعة من المشروعات القومية لتطوير مصلحة الضرائب يقودها الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعه مجموعة كبيرة من فرق العمل التي تعمل على عدة محاور مهمة منها محور الموارد البشرية وتطويره.

كشف عبدالعزيز هاشم، عن مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه بجانب مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها الوزارة ومصالحها كان لابد من أن نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية؛ بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لإستراتيجية الوزارة في تحقيق خططها نحو التنمية، وما يتطلبه ذلك من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية ومصالحها المختلفة، خاصة في ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب