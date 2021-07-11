مستشار وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك

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أكد الدكتور عبدالعزيز هاشم، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير المؤسسي، أن الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير في حماية حق المستهلك، وذلك في نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك، حيث سيكون هناك نوع من الحماية للمستهلك تمكنه من الاستفادة بالكثير من المزايا مثل التي تقدمها الشركات في الدول الأخرى فيما يتعلق بحق المستهلك في استرداد قيمة السلعة إذا كان بها مشاكل أو غيرها، مضيفًا أتصور أن الفترة المقبلة عند إكتمال المنظومة بشكل كامل سيكون هناك مجموعة من الفوائد التي ستعود على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيساعد في التعرف على نسبة المكون المحلى في المنتج المصري وبالتالي سيساعد ذلك في دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي.

وأضاف «هاشم» خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة، حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، الأحد، أن تطوير كل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب سيكون لها مردود كبير جدًا على المجتمع في خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التي تقوم بتمويل الموارد العامة للدولة.

تابع: هناك مجموعة من المشروعات القومية لتطوير مصلحة الضرائب يقودها الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعه مجموعة كبيرة من فرق العمل التي تعمل على عدة محاور مهمة منها محور الموارد البشرية وتطويره.

كشف عبدالعزيز هاشم، عن مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه بجانب مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها الوزارة ومصالحها كان لابد من أن نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية؛ بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لإستراتيجية الوزارة في تحقيق خططها نحو التنمية، وما يتطلبه ذلك من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية ومصالحها المختلفة، خاصة في ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.