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توقعات الذهب اليوم في

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توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر توقعات الذهب اليوم في

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يتوقع أن يكون سعر الذهب اليوم في مصر هو نفسه ذات ، أمس السبت، وهي ذات الأسعار التي كانت سائدة مساء يوم الجمعة 9 يوليو، ويرجع ذلك إلى إجازة البورصات العالمية يومي السبت والأحد، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأسعار في سائدة حتى صباح الغد مع بدء عمل البورصات العالمية مرة أخرى.

بدأ التعامل الصباحي عند أسعار الذهب اليوم في مصر كما يلي:

ولم تتغير أيضًا الأسعار المنشورة على موقع آي صاغة المتخصص في الذهب في مصر اليوم عن الأمس وكانت كما يلي:

  • سعر الذهب عيار 24 يبلغ 894.75 شراء و899.5 بيع.
  • سعر الذهب عيار 21 يبلغ 783 شراء و787 بيع.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ 671.25 شراء و674.5 بيع.
  • سعر الجنيه الذهب عند 6265 شراء و6269 بيع.
  • سعر الأونصة 1811 دولار شراء، و1812 دولار بيع.

أسباب ثبات أسعار الذهب في مصر اليوم وأمس

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم وأمس عند ذات الأسعار التي كانت سائدة مساء يوم الجمعة قبل بدء عطلة البورصات العالمية والتى تستمر يومي السبت والأحد، ويرجع ذلك إلى تحكم قوي العرض والطلب في الأسعار في ظل أجازة البورصات العالمية وثبات .

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