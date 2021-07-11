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شعبة الأسمنت : قرار خفض الإنتاج يحمي الصناعة ولمصلحة المستهلك

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شعبة الأسمنت : قرار خفض الإنتاج يحمي الصناعة ولمصلحة المستهلك شعبة الأسمنت : قرار خفض الإنتاج يحمي الصناعة ولمصلحة المستهلك

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أصدرت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية اليوم بيانا، أكدت فيه تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت. وأكدت أن القرار يعمل على تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف البيان، أن الحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وفوق كل هذا، مصالح المستهلكين، كان الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت، بعدما قامت المصانع بتسليط الضوْ علي الازمة التى يمر بها القطاع. وأوضحت أنه من المقرر أن يدخل القرار الذي تم نشره في 5 يوليو حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة. كما ذكرت أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

المصرى اليوم

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