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« كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

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«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East « كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

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أعلنت مجلة Forbes Middle East المعنية بالاستثمارات والخدمات المالية والمصرفية عن تصنيف كبرى شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2021، حيث احتلت شركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، التصنيف الثاني والعشرين بالقائمة.

وتعد مصر كابيتال الشركة المصرية الوحيدة بالقائمة التي تعمل في السوق المصري بشكل حصري.

وتبلغ قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول في شركة مصر كابيتال 30 مليار جنيه، وهي القاعدة الأكبر في مصر، ولم يشمل التقرير الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر التي تشمل أصول متخصصة بالرعاية الصحية وخدمات التعليم التي أعلن عنها مؤخرًا.

وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال ونائب رئيس بنك مصر إن استراتيجية الشركة في الأعوام الماضية اتجهت نحو تحقيق التكامل بين المكانة الرائدة لبنك مصر مع الكفاءات والكوادر الاحترافية بالسوق المصري، وهو ما أثمر عن زيادة الأصول المدارة من 1.2 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه في أقل من عامين وهو الإنجاز الذي لم تحققه أي شركة في السوق المصري في مدة زمنية مماثلة. وأعرب المغربي عن ثقته في استمرار شركة مصر كابيتال في تنمية أصولها المدارة عبر إطلاق صناديق استثمار أخرى متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وعبر خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن فخره بحصول الشركة على الإشادة المستحقة من مؤسسات دولية مرموقة مثل Forbes Middle East بعد أن صنفت الشركة كأفضل بنك استثمار في مصر من مؤسسة جلوبال فينانس وحصول الشركة على جائزة أفضل استراتيجية استثمار مستدامة من مؤسسة Business Vision.

واختتم «البواب» بأن الشركة تسعى للوصول بقاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول إلى 40 مليار جنيه خلال عامين، وأضاف أن الشركة بصدد إطلاق صندوقي استثمار خلال الأسابيع القليلة المقبلة والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهما بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والانتهاء من كافة الإجراءات، مشيرًا أن قطاع إدارة الأصول بالشركة ينتهج استراتيجية تنويع الأصول المدارة والعمل على تنميتها من خلال إدارات تطوير الأعمال وإدارة الثروات بالشركة، لافتًا أن مصر كابيتال تعد أول بنك استثمار يؤسس إدارة مختصة بإدارة الثروات للمؤسسات والعملاء الأفراد ذوي الملاءة المالية على حد سواء.

يذكر أن صناديق الاستثمار التي تديرها شركة مصر كابيتال تمثل 28% من إجمالي حجم صناديق الأسهم في مصر، و33% من إجمالي حجم صناديق السيولة النقدية، و52% من الصناديق المتزنة في مصر، و32% من صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، و62% من اجمالي حجم أسهم حماية رأس المال.

المصرى اليوم

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