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الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان

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الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان

جي بي سي نيوز :- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس اللبنانية المكلف سعد الحريري، أن موسكو تدعم جهود تشكيل حكومة "تكنوقراط" برئاسة الحريري.

جاء ذلك في بيان لمكتب الحريري نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، عقب محادثات هاتفية بين رئيس الحكومة المكلف ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وقال البيان إن الحريري عرض أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه فيما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات.

وجراء خلافات بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وفي يونيو / حزيران الماضي، أشار تقارير صحفية ومحللون سياسيون أن الحريري قد يتجه إلى إعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة، إذا استمر تعثر مهمته.

بالمقابل، أكد بوغدانوف على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الحريري، وفق المصدر ذاته.

وشدد على "ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة".

كما تم التأكيد على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بحسب البيان ذاته.

ويسعي الحريري لتشكيل حكومة "تكنوقراط" (شخصيات غير حزبية)، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه "التيار الوطني الحر" على "الثلث المعطل"، وهو ما ينفيه الرئيس.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء في السلع الغذائية.

ويعد لبنان ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية، وهو ما يرفع من مستوى تعقيد أزماته.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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