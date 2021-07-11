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محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

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محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أهتمام مختلف أجهزة الدولة بالمصابين وأسر الشهداء.

وأشار المحافظ ، في بيان، الى استفادة أسر الشهداء والمصابين طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ 100 ألف جنيها لأسرة كل شهيد على 5 دفعات بواقع مبلغ 20 ألف جنيها لكل دفعة.

ولفت المحافظ إلي الصرف للمصابين حسب نسبة الإصابة لكل مصاب، علاوة على إدراجهم ضمن التوظيف وتوفير فرص عمل لأبناء الشهداء والمصابين .

قال المحافظ أنه تم تخصيص نسبة من المصابين وأسر الشهداء للدراسة في مدارس التمريض بالمحافظة، بشرط انطباق الشروط المحددة علي المتقدمين منهم.

المصرى اليوم

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