وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لعمل برامج مشتركة (صور)

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زار وفد أكاديمي من جامعة نيو جيرسى سيتى الأمريكية، وكلية اوشن برئاسة الدكتورة سو هندرسون رئيس جامعة نيوجيرسى، والدكتور لارسون رئيس كلية اوشن، جامعة العلمين الدولية الاحد، وكان في استقبالهم الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور رشدى زهران رئيس مجلس الأمناء بالجامعة والدكتور مصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات،وذلك بهدف بحث عمل برامج مشتركة بين الطرفين في كافة المجالات.

ورحب «الكردى» بالوفد وقدم شرحاً عن الجامعة والبرامج الموجودة بها،معرباً عن رغبته في التعاون في كافة المجالات بين جامعة العلمين الدولية وجامعة نيوجيرسي وكلية اوشن.

من جانبه أكد الوفد حرص جامعة نيو جيرسى سيتى وكلية اوشن، على التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية المصرية،وخاصة جامعة العلمين الدولية في شتى المجالات وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

حضر اللقاء، الدكتور تمارا كننجهام نائب رئيس جامعة نيوجيرسي، وبيتر ماى المستشار القانونى للجامعة، والدكتور ايلين جارسيا نائب الرئيس للتعليم الالكتروني والدكتورة مايسة هيوارد المعاون نائب الرئيس للبرامج الدولية والدكتورة هويدا وهبي عراقي عميد التعليم الإلكتروني للبرامج الدولية.

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لعمل برامج مشتركة بين الطرفين (صور)

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لعمل برامج مشتركة بين الطرفين (صور)