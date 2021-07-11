في مؤتمر "كورونا" اليوم.. متحدث الصحة يستعرض مستجدات اللقاح ويجيب عن أبرز الاستفسارات

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"العبدالعالي" يتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة