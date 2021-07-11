الداخلية تكشف حقيقة صورة طفل مكبل اليدين والقدمين أعلى تروسكيل

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لطفل مكبل من يده وقدميه أعلى مركبة «تروسيكل» بالقليوبية.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاحد ::«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«لطفل مكبل يده وقدميه أعلى مركبة»تروسيكل«بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.. ومدون أعلاها (ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللى مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله والطفل كان خائف.. ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين)».

وأضافت :«بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين أنهما ( طفل، والده»مالك المركبة – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام- بالقاهرة) كما تبين قيام والد الطفل بالتعدى على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليهابقصد تأديبه نظراً لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله، وتم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية أو أوراق».. وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون تم إتخاذ الإجراءات القانونية».